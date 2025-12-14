Riccardo Cocciante terrà un concerto al parco San Valentino
Il 20 giugno 2026, il parco San Valentino di Pordenone ospiterà un concerto straordinario di Riccardo Cocciante, segnando l'inizio ufficiale del percorso verso il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2027. L'evento rappresenta un momento di grande rilievo culturale e musicale per la città, che si prepara ad accogliere un artista di fama internazionale.
Pordenone avvia ufficialmente il cammino “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” con un annuncio di grande prestigio: Riccardo Cocciante sarà protagonista di un concerto-evento in programma sabato 20 giugno 2026 al Parco San Valentino.Un appuntamento di assoluto rilievo che segna l’inizio di. Pordenonetoday.it
Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona
Riccardo Cocciante apre l’estate 2026 a Pordenone: un concerto destinato a restare nella storia - Sarà una serata destinata a lasciare il segno quella di sabato 20 giugno 2026, quando Riccardo Cocciante salirà sul palco del Parco San Valentino di Pordenone, con inizio alle ore 21. triestecafe.it
Verso Pn Capitale Italiana Cultura 2027: Cocciante apre percorso con grande concerto-evento - PORDENONE – Pordenone avvia ufficialmente il cammino “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” con un annuncio di grande prestigio: Riccardo Cocciante sarà protagonista di un concerto- pordenoneoggi.it
[NUOVO ANNUNCIO] La sua musica senza tempo ha emozionato intere generazioni, in Italia e nel mondo: RICCARDO COCCIANTE PORDENONE – Parco San Valentino Sabato 20 giugno 2026 Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 1 - facebook.com facebook
A "Domenica In" ospiti Iva Zanicchi, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Giorgio Panariello x.com