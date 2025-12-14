Riccardo Cocciante terrà un concerto al parco San Valentino

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 giugno 2026, il parco San Valentino di Pordenone ospiterà un concerto straordinario di Riccardo Cocciante, segnando l'inizio ufficiale del percorso verso il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2027. L'evento rappresenta un momento di grande rilievo culturale e musicale per la città, che si prepara ad accogliere un artista di fama internazionale.

riccardo cocciante terr224 un concerto al parco san valentino

© Pordenonetoday.it - Riccardo Cocciante terrà un concerto al parco San Valentino

Pordenone avvia ufficialmente il cammino “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” con un annuncio di grande prestigio: Riccardo Cocciante sarà protagonista di un concerto-evento in programma sabato 20 giugno 2026 al Parco San Valentino.Un appuntamento di assoluto rilievo che segna l’inizio di. Pordenonetoday.it

Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona

Video Riccardo Cocciante ... Live Concert 2009 ... Arena di Verona

riccardo cocciante terr224 concertoRiccardo Cocciante apre l’estate 2026 a Pordenone: un concerto destinato a restare nella storia - Sarà una serata destinata a lasciare il segno quella di sabato 20 giugno 2026, quando Riccardo Cocciante salirà sul palco del Parco San Valentino di Pordenone, con inizio alle ore 21. triestecafe.it

riccardo cocciante terr224 concertoVerso Pn Capitale Italiana Cultura 2027: Cocciante apre percorso con grande concerto-evento - PORDENONE – Pordenone avvia ufficialmente il cammino “Verso Capitale Italiana della Cultura 2027” con un annuncio di grande prestigio: Riccardo Cocciante sarà protagonista di un concerto- pordenoneoggi.it