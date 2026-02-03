Censura e islamizzazione alle Olimpiadi

Durante le Olimpiadi si nota come si stia affermando un’immagine che dà spazio a nuove culture, lasciando indietro le tradizioni italiane. La scena sembra rappresentare più un cambiamento di volto che una vera inclusione, con il Vecchio Italia che scompare e il Giovane Saraceno che prende il suo posto. La sensazione è che si stia assistendo a una forma di islamizzazione mascherata da eventi sportivi, con i simboli e le tradizioni italiane che vengono progressivamente messe da parte.

Queste Olimpiadi sono la rappresentazione plastica della Grande Sostituzione: fuori il Vecchio Italiano, avanti il Giovane Saraceno. Massimo Boldi è stato cancellato dalla lista dei tedofori per aver detto di essere "un campione di figa e aperitivi", frase definita "infelice" perfino dai suoi difensori, e invece felicissima siccome parla di cose belle. Viceversa non hanno cancellato dalla ben più importante lista dei cerimonieri di apertura l'autore dei versi seguenti: "Metto la mia troia a sfilare per Attico entriamo da un club e usciamo dall'altro riscaldo droga con il bicarbonato". Molto evidentemente si applicano due pesi e due misure.

