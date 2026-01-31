Milano proteste contro presenza Ice alle Olimpiadi in piazza XXV Aprile | Non li vogliamo no alle squadracce in Italia - VIDEO
In piazza XXV Aprile a Milano si sono svolte due manifestazioni contro la presenza delle forze statunitensi alle Olimpiadi di Milano Cortina. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come “No alla squadracce” e “Fuori dall’Italia”, chiedendo che le forze dell’Ice non partecipino ai giochi. La protesta ha attirato un buon numero di persone che vogliono far sentire la loro voce contro questa presenza.
In piazza diversi cartelli e slogan contro le forze statunitensi che saranno presenti alle Olimpiadi: "No alla squadracce", "Andate a casa", "Fuori dall'Italia" Sono almeno due le manifestazioni organizzate per protestare contro la presenza dell'Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina. La prima. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La petizione per dire no all’Ice a Milano-Cortina: “Non vogliamo le squadracce di Trump alle Olimpiadi invernali”
Una petizione è stata avviata per opporsi all’ingresso in Italia degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.
Ice alle Olimpiadi di Milano, la sinistra si mobilita:“No alle squadracce nazistoidi di Trump. Venite in piazza con i fischietti”
Milano, oggi la manifestazione contro l'Ice in piazza 25 Aprile: il centrosinistra si mobilita, fischietti come gli «osservatori» a MinneapolisLa protesta contro la presenza in città, per le Olimpiadi, dell’agenzia federale Usa a contrasto dell’immigrazione illegale. Aderiscono tutti i partiti del centrosinistra, da Azione a Rifondazione, ma ... milano.corriere.it
Ice a Milano per le Olimpiadi, oggi il giorno della manifestazione: fischietti come a MinneapolisDiverse centinaia di persone si sono riversate in piazza. Tanti i cartelli, compresi quelli dei partiti che si fanno portavoce della protesta: Abolish Ice, No Ice in Milano, No Maga, no Ice, ... milanotoday.it
Olimpiadi invernali a Milano: polemiche su scuole chiuse e rischio proteste x.com
