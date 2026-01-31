Milano proteste contro presenza Ice alle Olimpiadi in piazza XXV Aprile | Non li vogliamo no alle squadracce in Italia - VIDEO

In piazza XXV Aprile a Milano si sono svolte due manifestazioni contro la presenza delle forze statunitensi alle Olimpiadi di Milano Cortina. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come “No alla squadracce” e “Fuori dall’Italia”, chiedendo che le forze dell’Ice non partecipino ai giochi. La protesta ha attirato un buon numero di persone che vogliono far sentire la loro voce contro questa presenza.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.