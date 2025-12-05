Tre infortuni alle spalle la giovane Martina si rialza | sarà tedofora alle Olimpiadi invernali

MILANOCORTINA - Anche la giovane Martina Madaghiele sarà tra le protagoniste dell'intenso viaggio in giro per l'Italia che compirà la fiamma olimpica e paralimpica, in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La 16enne di Francavilla Fontana è una giocatrice di pallacanestro, militante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

