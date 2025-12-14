Montevarchi | intossicate 5 persone anche due minori da monossido di carbonio Trasportate nella notte a Careggi e al Meyer

Nella notte del 14 dicembre 2025, a Montevarchi, cinque persone, tra cui due minori, sono state intossicate da monossido di carbonio. Le vittime sono state trasportate d’urgenza negli ospedali di Careggi e al Meyer per le cure necessarie. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità avviano le indagini per accertare le cause.

Cinque persone sarebbero rimaste intossicate, questa notte, 14 dicembre 2025, da monossido di carbonio. E' successo intorno alle una in un'abitazione di Montevarchi. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco

