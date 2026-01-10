Viareggio | nave cargo in avaria a poche miglia dal porto soccorsa dalla Guardia Costiera

Una nave cargo in avaria si trova a poche miglia dal porto di Viareggio. L’incidente è stato prontamente gestito dalla Guardia Costiera, che ha intervenuto per garantire la sicurezza della navigazione e prevenire eventuali rischi ambientali. La Regione Toscana ha comunicato l’accaduto tramite il presidente Eugenio Giani sui social, confermando l’intervento delle autorità e l’assenza di conseguenze gravi.

Lo rende noto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social

