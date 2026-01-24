Cattivi influencer quando il social diventa scuola di omertà mito criminale e propaganda

L'influenza dei social media può spesso rivelarsi ambigua, diventando terreno fertile per fenomeni di omertà, mitizzazione di figure criminali e propaganda. Mirko Federico, ex detenuto e ora figura pubblica, rappresenta questa complessa realtà, mostrando come alcuni influencer possano trasformare esperienze difficili in strumenti di affermazione personale e politica. Un’analisi critica di questi fenomeni aiuta a comprendere le dinamiche che regolano il rapporto tra social, memoria e legittimazione.

«Noi non tradiamo chi è al nostro fianco. Noi non conosciamo la parola infamità.». Parola di Mirko Federico, ex detenuto che ora si presenta come uno che ce l’ha fatta e che ha trasformato il suo passato in marchio identitario, tanto da riuscire a ricavarsi perfino un incarico in uno dei tanti partiti nostalgici dello scudo crociato. Quasi 40 anni, cappellino da baseball, felpa con cappuccio e giubbotto bianco, cammina con passo svelto guardando fisso lo schermo del suo cellulare. Sono i suoi auguri di Capodanno al popolo social che lo segue: 18 mila follower su Facebook, 13 mila su Instagram e oltre 300 mila su TikTok, piattaforma che lo attesta sugli 8,6 milioni di «mi piace». 🔗 Leggi su Panorama.it

