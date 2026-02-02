Lookman Atletico Madrid adesso è ufficiale! Il nigeriano ha firmato fino al 2030 i dettagli

L’Atlético Madrid annuncia ufficialmente l’arrivo di Ademola Lookman. Il nigeriano ha firmato un contratto fino al 2030, portando così un nuovo attaccante in rosa. La trattativa con l’Atalanta si è conclusa positivamente e ora il giocatore si prepara ad iniziare la sua avventura con i Colchoneros.

L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid.

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Mike Maignan, che resterà in rossonero fino al giugno del 2031.

