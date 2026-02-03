Catherine O’Hara ha tenuto segreta per anni la sua malattia. Solo il marito sapeva che soffriva di destrocardia, una condizione rara. L’attrice canadese, nota per il ruolo in Mamma ho perso l’aereo, si è spenta venerdì a Los Angeles a 71 anni. I dettagli sulla sua salute sono emersi solo ora, dopo che i siti americani hanno rivelato il segreto che lei aveva sempre nascosto.

Catherine O’Hara ha nascosto a tutti e per anni la sua malattia. I siti statunitensi raccontano in queste ore che l’attrice canadese e interprete di Mamma ho perso l’aereo, morta venerdì scorso a Los Angeles a 71 anni, non ha reso pubbliche le sue condizioni critiche di salute dovute ad una rara patologia cardiaca scoperta 20 anni fa. Solo il marito, Bo Welch, sapeva e ha mantenuto la totale riservatezza sulle condizioni di salute di sua moglie nel corso degli anni. O’Hara ha accusato una crisi respiratoria venerdì mattina 30 gennaio ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei bon c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Catherine O’Hara ha nascosto a tutti e per anni la sua malattia: soffriva di destrocardia. Solo il marito sapeva e ha mantenuto il segreto”: le rivelazioni di Page Six

Catherine O'Hara, nota attrice, è morta ieri all'età di 71 anni.

Catherine O'Hara è morta a 71 anni.

