Catherine O'Hara e la diagnosi di destrocardia situs inversus | aveva il cuore a destra e gli organi sul lato opposto

Catherine O'Hara, nota attrice, è morta ieri all’età di 71 anni. È stata portata in ospedale in condizioni gravi, dopo aver accusato una breve malattia. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, che la ricordano per il suo talento e la sua simpatia.

Catherine O'Hara è morta all'età di 71 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in "gravi condizioni" dopo una "breve malattia". Sebbene la causa della sua morte non sia stata confermata, l'attrice aveva precedentemente dichiarato di essere nata con una rara condizione genetica, la destrocardia situs inversus, per cui il suo cuore si trovava a destra e altri organi in posizione opposta.🔗 Leggi su Fanpage.it

La morte improvvisa di Catherine O’Hara, nota per il ruolo di madre in “Mamma, ho perso l’aereo”, ha lasciato senza parole i fan di tutto il mondo.

#Catherine-O’Hara || L’attrice canadese Catherine O’Hara è scomparsa a 71 anni.

Catherine O’Hara è morta a 71 anni: la carriera, la causa della morte e il tributo di HollywoodHollywood piange Catherine O’Hara, morta venerdì 30 gennaio nella sua casa di Los Angeles all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata dal suo rappresentante, che ha parlato di una scomparsa avve ... msn.com

Catherine O'Hara, l'attrice morta per un problema respiratorio. L'ultima apparizione tre mesi fa, la nomination agli Emmy e al Golden GlobeIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O'Hara, l'indimenticabile mamma di Kevin nel film Mamma, ho perso l'aereo, ... corriereadriatico.it

“Mamma, ho pensato avessimo più tempo” Macaulay Culkin saluta Catherine O'Hara, a poche ore dalla morte dell'attrice che interpretava sua madre in "Mamma ho perso l'aereo". - facebook.com facebook

Addio a Catherine O'Hara. L'attrice canadese nota al pubblico internazionale, fra gli altri, per Mamma ho perso l'aereo (interpretava la madre del piccolo protagonista impersonato da Macaulay Culkin) e per la popolare serie comedy di Netflix Shitt's Creek, è x.com