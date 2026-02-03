Caterina Balivo torna al cinema | cameo in Agata Christian di De Sica
Caterina Balivo torna al cinema. La conduttrice di Aversa farà un cameo nel nuovo film di De Sica, “Agata Christian”. Non è la prima volta che si mette in gioco sul grande schermo, ma questa volta la sua presenza ha fatto subito parlare di sé. La Balivo ha deciso di fare il suo debutto in un ruolo diverso dalla tv, lasciando temporaneamente i commenti e le interviste per recitare in una pellicola. La notizia ha già creato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori.
Caterina Balivo, amatissima conduttrice televisiva di Aversa e volto di punta di Rai Uno con il suo programma “La Volta Buona”, torna sul grande schermo. La presentatrice, nata ad Aversa nel 1980, interpreterà un cameo in apertura nel film “Agata Christian – Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros.🔗 Leggi su Casertanews.it
Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Cinema Napoli prima della proiezione di “Agata Christian - delitto sulle nevi”
Questa sera al The Space Cinema di Napoli Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli sono arrivati sul red carpet prima della proiezione di “Agata Christian - delitto sulle nevi”.
Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al the space cinema parma campus per l’anteprima del film “Agata christian - delitto sulle nevi”
Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.
