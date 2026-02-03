Caterina Balivo torna al cinema | cameo in Agata Christian di De Sica

Caterina Balivo torna al cinema. La conduttrice di Aversa farà un cameo nel nuovo film di De Sica, “Agata Christian”. Non è la prima volta che si mette in gioco sul grande schermo, ma questa volta la sua presenza ha fatto subito parlare di sé. La Balivo ha deciso di fare il suo debutto in un ruolo diverso dalla tv, lasciando temporaneamente i commenti e le interviste per recitare in una pellicola. La notizia ha già creato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori.

