A Castiglion Fiorentino si parla di turismo, ma c’è un’area camper che ancora divide le opinioni. Alcuni la cercano, altri la ignorano, ma intanto è stata premiata. La zona, definita invisibile da molti, continua a essere al centro di discussioni tra residenti e visitatori, mentre l’amministrazione locale guarda avanti con decisione.

A Castiglion Fiorentino tutti parlano di turismo. Con grande convinzione. Con tono solenne. Con post motivazionali. Poi però si passa ai fatti e. puf. Spariti. Come l’area camper. Sì, perché dell’area camper castiglionese se ne parla da anni, ma a vederla non c’è verso. Non perché sia mimetizzata bene: proprio perché non esiste. Zero. Nada. Il nulla turistico con tanto di ruote. E pensare che poteva davvero esserci, se solo non si fosse infilata nella solita saga tutta italiana fatta di distrazioni, silenzi e amministrazione a volume muto. Capitolo 1 – Il contratto (quello che nessuno ha letto) Novembre 2018. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castiglion Fiorentino, l’area camper invisibile: c’è, non c’è, ma intanto vinse pure un premio

Castiglion Fiorentino: al via il progetto di rigenerazione urbana dal duplice valore. Per i residenti rappresenta un'opportunità di riqualificazione dei luoghi di vita quotidiana. Per il turismo, il progetto permette di arricchire l'esperienza grazie a spazi rinnovati; Castiglion Fiorentino, guasto alla pubblica illuminazione: danneggiati i cavi durante lavori per la fibra ottica; Piano Integrato di Salute: in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipato; Il Palio dei Rioni 2026 cerca l'artista per il drappo: sarà dedicato a San Francesco.

