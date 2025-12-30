Appello per un Capodanno sicuro a Castiglion Fiorentino

In vista del Capodanno, l’amministrazione di Castiglion Fiorentino invita i cittadini a rispettare le normative sulla sicurezza e il benessere degli animali. Si raccomanda di evitare l’uso di petardi e fuochi d’artificio in prossimità di aree sensibili, contribuendo a un festeggiamento più responsabile e rispettoso per tutta la comunità. Un gesto semplice, ma importante, per garantire un inizio d’anno sereno e sicuro.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . L'inizio dell'anno è alle porte ed è ormai consuetudine festeggiare l'arrivo del nuovo anno con lo sparo di petardi o fuochi d'artificio e, considerate le negative conseguenze che gli scoppi possono determinare sia per le persone che per gli animali domestici, l'assessore alla Tutela degli Animali, Francesca Sebastiani invita i castiglionesi e non solo "a prestare particolare attenzione ed evitare di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari nei pressi di luoghi sensibili. Oltre al centro storico, tutte le abitazioni, cliniche, case di cura e di riposo, oltre ad avere un occhio di riguardo in ogni posto in cui si trovino animali domestici".

