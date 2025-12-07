Si riaccende il grande albero di Montecchio Vesponi

Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione dell'accensione del grande albero luminoso di Montecchio Vesponi, un evento ideato e realizzato dalla Polisportiva della frazione castiglionese.L'appuntamento, ormai irrinunciabile, da ieri sera ha trasformato la collina di Montecchio in un vero. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it