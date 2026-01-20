Il 26 gennaio, il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita lo spettacolo “Un autunno d’agosto”, un’occasione per ricordare l’eccidio di San Terenzo Monti e riflettere sul valore della memoria. L’evento, in occasione del Giorno della Memoria, invita a confrontarsi con il passato per comprendere meglio il presente e contribuire a un futuro più consapevole.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Con una dedica al Giorno della Memoria e alla trasmissione di una memoria capace di interrogare il presente e orientare il futuro, lunedì 26 gennaio il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospita lo spettacolo “Un autunno d’agosto. L’evento è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Inizio alle ore 21:00. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro di Agnese Pini, porta in scena una delle pagine più drammatiche e meno conosciute della storia italiana e toscana del Novecento: l’eccidio nazi-fascista di San Terenzo Monti, in Lunigiana, avvenuto il 19 agosto 1944, in cui persero la vita 159 civili, in prevalenza donne e bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un autunno d’agosto: Castiglion Fiorentino ricorda l’eccidio di San Terenzo Monti

