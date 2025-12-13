Incinta e malata di tumore resta in carcere | la Cassazione dice no ai domiciliari

La Cassazione ha respinto la richiesta di domiciliari per un'imputata incinta e affetta da tumore, sottolineando l'assenza di una sistemazione adeguata e il rischio di reiterazione dei reati. La decisione si inserisce nel quadro delle valutazioni giudiziarie sulla detenzione, considerando le condizioni di salute e le esigenze di sicurezza pubblica.

L'imputata non dispone di una sistemazione adeguata e presenta un elevato rischio di reiterazione dei reati contestati. La decisione: permanenza nell’Icam di Milano La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna, incinta e malata di tumore al seno, condannata a 30 anni per numerosi furti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano le aveva negato i domiciliari, mantenendola all’Icam (Istituto a. Feedpress.me

