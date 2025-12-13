Incinta e malata di tumore resta in carcere | la Cassazione dice no ai domiciliari

La Cassazione ha respinto la richiesta di domiciliari per un'imputata incinta e affetta da tumore, sottolineando l'assenza di una sistemazione adeguata e il rischio di reiterazione dei reati. La decisione si inserisce nel quadro delle valutazioni giudiziarie sulla detenzione, considerando le condizioni di salute e le esigenze di sicurezza pubblica.

L'imputata non dispone di una sistemazione adeguata e presenta un elevato rischio di reiterazione dei reati contestati. La decisione: permanenza nell’Icam di Milano La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna, incinta e malata di tumore al seno, condannata a 30 anni per numerosi furti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano le aveva negato i domiciliari, mantenendola all’Icam (Istituto a. Feedpress.me Incinta e malata di tumore, resta in carcere: la Cassazione dice no ai domiciliari - L'imputata non dispone di una sistemazione adeguata e presenta un elevato rischio di reiterazione dei reati contestati. gazzettadelsud.it

Incinta con tumore, operata ad Atene - Intervento riuscito perAngela Bianco ad Atene: è emerso in queste ore a Casalvelino(Salerno) a proposito della 26enne malata di tumore al cervelloe che da ... ilsecoloxix.it

“Le iniezioni mi fanno sentire una donna incinta, ho la nausea, l’amaro che mi sale, metto la borsa d’acqua calda sulla pancia” Costantino Vitagliano ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire del 2024. L’ex tronist - facebook.com facebook

© Feedpress.me - Incinta e malata di tumore, resta in carcere: la Cassazione dice no ai domiciliari

Sconfigge il tumore e resta incinta, la bimba si chiamerà Vittoria

Video Sconfigge il tumore e resta incinta, la bimba si chiamerà Vittoria Video Sconfigge il tumore e resta incinta, la bimba si chiamerà Vittoria