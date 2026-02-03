Caso Signorini avvocato Corona | Profili oscurati come in Corea

L’avvocato di Corona, durante un’intervista, denuncia che sui social sono stati oscurati i profili di Fabrizio e di “Falsissimo”. Le motivazioni fornite dai provider sono poche e confuse: “violazione del copyright e contenuti diffamatori”. La situazione ricorda i casi di censura in Corea e solleva molte domande sulla libertà di espressione online.

“Hanno oscurato il profilo Instagram di Fabrizio e hanno oscurato ‘ Falsissimo ‘ con una motivazione estremamente succinta – come fanno questi grandi provider – e cioè ‘violazione del copyright e contenuti diffamatori’. Sui contenuti diffamatori chi l’ha stabilito? Ci son delle sentenze? No. Sulle modalità, sappiamo che operano così: è una decisione che viene assunta senza chiedere niente all’altro, senza ascoltare prima le sue giustificazioni, senza nessuna notifica. Quindi sia ben chiaro: io non ho ricevuto nessun atto da parte dell’Autorità giudiziaria italiana né da quella civile né da quella penale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

I profili social di Fabrizio Corona sono stati oscurati, e il suo avvocato non le manda a dire.

Fabrizio Corona si è visto oscurare i profili social.

