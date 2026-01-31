Caso Ruggi la svolta che chiude il mistero | i resti nella torre sono di Daniela

La polizia ha trovato i resti di Daniela Ruggi nella torre dell’Appennino modenese. La giovane di 32 anni scomparsa lo scorso settembre è stata finalmente ritrovata, chiudendo un caso che aveva tenuto in tensione tutta la zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli e capire cosa sia successo realmente.

Si chiude con una svolta decisiva la lunga vicenda della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne sparita nel settembre 2024 dall'Appennino modenese. I resti umani rinvenuti il 1° gennaio all'interno di una torre diroccata poco distante dalla sua abitazione sono stati ufficialmente identificati come appartenenti alla donna grazie agli esami del Dna, effettuati comparando i campioni con materiali genetici prelevati da oggetti personali e dalla madre. La scoperta risale al giorno di Capodanno, quando due escursionisti si imbatterono nei resti all'interno di una struttura antica e isolata nei pressi di Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino in provincia di Modena.

