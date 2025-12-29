La Salis prepara le barricate sul caso Hannoun | Mai avuto contatti querelo

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con Mohammad Hannoun e ha annunciato che procederà con una querela. La nota arriva in risposta alle polemiche nate dopo l’arresto dell’uomo, accusato di finanziamento ad Hamas. La sua posizione chiarisce la posizione dell’amministrazione comunale e mette in evidenza la volontà di tutelare la propria reputazione.

Silvia Salis passa al contrattacco. La sindaca di Genova è intervenuta con una nota sulle polemiche seguite all'arresto di Mohammad Hannoun, accusato di finanziamento ad Hamas. La prima cittadina ha spiegato di aver inizialmente scelto di non commentare l'indagine, ribadendo il principio di non interferire con il lavoro della magistratura, ma di aver deciso di non lasciar correre: "Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all'arresto di Mohammad Hannoun, con l'accusa di finanziamento ad Hamas, perché le inchieste non si commentano e si lascia lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche.

