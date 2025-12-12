Caso Epstein i Democratici pubblicano nuove foto dell’ex finanziere con Trump

La commissione di Vigilanza della Camera Democratica ha divulgato nuove foto dell’archivio di Jeffrey Epstein, rivelando incontri di personaggi pubblici e potenti con l’ex finanziere coinvolto in scandali. Le immagini offrono uno sguardo inedito sui rapporti tra Epstein e diverse figure di rilievo, tra cui Donald Trump, alimentando discussioni e sospetti sulle reti di potere e influenze.

I membri Democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno pubblicato una serie di foto provenienti dall'archivio di Jeffrey Epstein, che mostrano diversi personaggi noti e potenti che ruotavano attorno all' ex finanziere pedofilo. Tra questi, il presidente Donald Trump, l'ex presidente Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. La ciotola di preservativi con il volto del presidente Usa. In tutto si tratta di 19 immagini ottenute dagli eredi di Epstein e ora in possesso della commissione di Vigilanza della Camera. Una delle foto mostra quella che sembra essere una ciotola di preservativi con una caricatura del volto di Trump; la ciotola ha un cartello con la scritta "Preservativo Trump 4,50 dollari" e ogni preservativo riporta l'immagine del volto del presidente Trump con la scritta "Sono ENORME!".

