Petardo contro Audero in Cremonese-Inter | attese sanzioni per il tifo nerazzurro

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo è stato lanciato contro il portiere nerazzurro Audero. L’episodio ha scatenato subito le proteste della società, che ha condannato l’atto come un gesto insulso e fuori dai valori del club. Le autorità sportive stanno valutando le sanzioni per i tifosi coinvolti.

La società nerazzurra attraverso Giuseppe Marotta condanna l'atto violento: "Il gesto è stato insulso, non rispecchia i valori dell'Inter". Solidarietà al portiere della Cremonese anche da parte di Lautaro e Bastoni Una serata che doveva essere soltanto di calcio si è trasformata in un caso destinato a lasciare strascichi pesanti. Cremonese-Inter è stata segnata da un episodio grave e pericoloso, che potrebbe costare caro al club nerazzurro sul fronte disciplinare. Al 4’ della ripresa, un petardo lanciato dal settore ospiti è esploso a pochi centimetri dai piedi di Emil Audero, portiere interista ed ex della partita, con sei presenze nella stagione della seconda stella nerazzurra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

