Liste d’attesa bloccate Parma fuori legge

Parmatoday.it | 22 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Domani sera Report accenderà i riflettori su una vicenda gravissima che avevo denunciato un mese fa: a Parma le liste d’attesa per diverse prestazioni sanitarie risultano sistematicamente chiuse». Lo ha scritto in una nota Pietro Vignali, ex sindaco di Parma e consigliere regionale di Forza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

