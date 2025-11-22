Liste d’attesa bloccate Parma fuori legge
«Domani sera Report accenderà i riflettori su una vicenda gravissima che avevo denunciato un mese fa: a Parma le liste d’attesa per diverse prestazioni sanitarie risultano sistematicamente chiuse». Lo ha scritto in una nota Pietro Vignali, ex sindaco di Parma e consigliere regionale di Forza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Report. . Puglia, se vuoi curarti in tempo devi pagare La Puglia è la regione con la peggiore situazione per le liste di attesa sanitarie in tutta Italia. E se i pazienti non riescono a curarsi in tempi utili nel settore pubblico sono costretti ad andare nel privato puro - facebook.com Vai su Facebook
Torniamo sulla questione libera professione Intramoenia/liste d’attesa con la lettera aperta al Direttore di Quotidiano Sanità, firmata da Pierino Di Silverio e dal Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale ANAAO Assomed per la Libera Professione. anaao.it/ Vai su X
Liste d’attesa. Confermata la collaborazione tra le cardiochirurgie del Sant’Orsola di Bologna e dell’Ospedale Maggiore di Parma - Universitarie opera i pazienti inseriti nelle liste d’attesa del Policlinico Sant’Orsola per interventi ... Segnala quotidianosanita.it