cascina via alla raccolta di adesioni per la consulta dei giovani

Il consiglio comunale di Cascina ha aperto le iscrizioni per la nuova Consulta dei Giovani. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi nelle decisioni della città, ascoltarli e farli partecipare attivamente. La consulta avrà il compito di portare idee e proposte, diventando un ponte tra i giovani e l’amministrazione comunale. Ora i giovani possono iscriversi e contribuire a plasmare il futuro di Cascina.

Il consiglio comunale di Cascina ha istituito la Consulta dei Giovani per favorire e incentivare la partecipazione dei ragazzi all’azione dell’amministrazione, affidando loro un ruolo consultivo e propositivo, riconoscendo in essi una risorsa fondamentale della comunità. L’avviso pubblico ha lo scopo di individuare da un minimo di 15 fino a un massimo di 20 membri della Consulta e l’incarico avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla nomina, salvo dimissioni o decadenza. Possono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2026 i giovani e le giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni, residenti del Comune di Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Cascina Consulta

Il Comune di Corciano ha aperto le iscrizioni per la Consulta dei giovani attraverso un avviso pubblico.

Il Consiglio comunale di Cascina ha aperto le iscrizioni per la Consulta dei Giovani.

Ultime notizie su Cascina Consulta

