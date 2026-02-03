Consulta dei Giovani a Cascina | come presentare domanda di partecipazione

Il Consiglio comunale di Cascina ha aperto le iscrizioni per la Consulta dei Giovani. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi nelle decisioni dell’amministrazione. Chi vuole partecipare può presentare domanda e dare il proprio contributo. La presenza dei giovani mira a rendere più vicina l’azione del Comune alle esigenze della comunità giovanile.

Il Consiglio comunale di Cascina ha istituito la Consulta dei Giovani per favorire e incentivare la partecipazione dei ragazzi all’azione dell’amministrazione, affidando loro un ruolo consultivo e propositivo, riconoscendo in essi una risorsa fondamentale della comunità. L’avviso pubblico ha lo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Consulta dei Giovani

Per i percorsi di abilitazione nella scuola secondaria 202526, è possibile presentare domanda di partecipazione a più Università.

Il bonus giovani under 35 apre le domande per chi ha partite Iva.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Consulta dei Giovani

Argomenti discussi: Nasce la Consulta dei Giovani; Consulta dei giovani, chiusa la prima fase di adesioni: buona la risposta dei ragazzi; La diatriba della consulta giovani: Chi ha 21 anni è tagliato fuori; Nasce la Consulta del commercio: Sosteniamo le attività dei giovani.

Consulta dei giovani, chiusa la prima fase di adesioni a CorcianoNewTuscia – CORCIANO – Chiusa la prima fase di raccolta delle adesioni per la costituzione della Consulta dei giovani, l’organismo consultivo pensato per favorire la partecipazione attiva delle nuove ... newtuscia.it

Nasce la Consulta del commercio: Sosteniamo le attività dei giovaniL’assessore Celentano: Lavoriamo per misure che favoriscano le nuove iniziative imprenditoriali. msn.com

Un momento storico per Lurate Caccivio. Oggi il Consiglio comunale ha vissuto una seduta speciale: abbiamo preso atto della costituzione della prima Consulta giovani di Lurate Caccivio, uno spazio nuovo di partecipazione e confronto. Da lunedì si apriran - facebook.com facebook