Via alle adesioni alla Consulta dei giovani

Il Comune di Corciano ha aperto le iscrizioni per la Consulta dei giovani attraverso un avviso pubblico. Le adesioni devono essere inviate entro il 31 gennaio. Questa iniziativa mira a coinvolgere i giovani del territorio nelle decisioni e nelle attività comunali, promuovendo un dialogo costruttivo e partecipato. Per maggiori dettagli e modalità di partecipazione, consultare il sito ufficiale del Comune.

CORCIANO Con un avviso pubblico il Comune raccoglie adesioni per la Consulta dei giovani, da presentare entro il 31 gennaio. "La Consulta dei Giovani istituita con delibera del Consiglio comunale n. 57 del12122024 – si legge sul sito on line dell'ente – esprime la libera forma di partecipazione popolare giovanile, è organismo consultivo dell'Amministrazione comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche". La Consulta in particolare "esprime pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, relativamente agli atti dell'Amministrazione comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche giovanili; raccoglie informazioni, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi delle strutture comunali".

