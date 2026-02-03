Casarin racconta i suoi 60 anni con il fischietto in un libro. L’ex arbitro ha rivissuto le emozioni del derby di San Siro, davanti a 80mila spettatori. La presentazione si è tenuta al Museo del Calcio di Coverciano, con ospiti come Giancarlo Antognoni e Renzo Ulivieri. Casarin ha descritto i momenti più intensi della sua carriera e le sfide di dirigere al massimo livello.

Paolo Casarin, 85 anni, sessanta dei quali dedicati al fischietto, ha raccontato la sua storia nel libro autobiografico “Vita e pensieri di un arbitro” che stasera è stato presentato al Museo del Calcio di Coverciano alla presenza di Giancarlo Antognoni, capo delegazione della Nazionale Under 21 e campione del mondo nel 1982 e Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. A fare gli onori di casa Matteo Marani, presidente della Fondazione del Museo, oltre che della Serie C. Fra il pubblico l’attuale designatore Gianluca Rocchi. Paolo Casarin è un fiume in piena quando racconta storie di vita e di calcio e perfino il mediatore dell’evento fatica a prendere la parola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Casarin, in un libro il racconto di 60 anni col fischietto: "Che emozione il derby di San Siro davanti a 80mila spettatori"

Approfondimenti su SanSiro derby

Al Museo del Calcio di Coverciano, Paolo Casarin presenta il suo nuovo libro, intitolato

Ieri a Coverciano è andata in scena la presentazione del libro di Paolo Casarin, intitolato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su SanSiro derby

Argomenti discussi: Vanoli a CR² Sinapsi: solidarietà, sorrisi e 5.000 euro; Una vita col fischietto. Al Museo del Calcio il libro di Paolo Casarin; Paolo Casarin la vita di un arbitro Presentazione dell’autobiografia con Prandelli Antognoni e altri grandi del calcio; Il volume - Oggi a coverciano la presentazione. Casarin racconta una carriera: Vita e pensieri di un arbitro.

L'ORA DEL PASTO. CASARIN E QUEL LIBRO SUL CALCIO CHE HA TANTO PROFUMO DI CICLISMOIn molti paesi c’è un bar che si chiama Bar Sport (variante: Bar degli Sportivi), con un’insegna che fa un po’ tenerezza, un reperto d’archeologia sociale. Non esiste, che si sappia, un Bar Tifo. Al ... tuttobiciweb.it

Una vita col fischietto. Al Museo del Calcio il libro di Paolo CasarinIl Museo del Calcio di Coverciano ospiterà un evento che promette di essere molto più di una semplice presentazione editoriale. Martedì 3 febbraio, alle ore 18, riflettori puntati su una delle figure ... lanazione.it

Chiusura di San Siro dopo i fatti di Cremona L'avv. La Francesca: "Sarebbe sorprendente, ecco perché" x.com

Corriere della Sera. . La Torcia Olimpica conclude il suo viaggio ed entra nella città di Milano. Un itinerario – iniziato il 26 novembre a Olimpia, in Grecia, e che si è snodato lungo tutto il nostro Paese puntando al traguardo di Milano e dello Stadio di San Siro d - facebook.com facebook