una vita col fischietto al museo del calcio il libro di paolo casarin

Al Museo del Calcio di Coverciano, Paolo Casarin presenta il suo nuovo libro, intitolato

Il Museo del Calcio di Coverciano ospiterà un evento che promette di essere molto più di una semplice presentazione editoriale. Martedì 3 febbraio, alle ore 18, riflettori puntati su una delle figure più iconiche del calcio: Paolo Casarin. L’occasione è la presentazione del suo libro, "Vita e pensieri di un arbitro", che ripercorre 60 anni di calcio vissuti col fischietto tra le labbra e con un’integrità intellettuale che lo ha reso un punto di riferimento. L’evento, organizzato da Giandomenico e Pierfrancesco Salvetti (il cui padre Ferruccio, fu guardalinee di Serie A ai tempi di Casarin e suo caro amico), vedrà la partecipazione di Giancarlo Antognoni, campione del Mondo 1982, di Matteo Marani, presidente Lega Pro, Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale e Renzo Ulivieri, presidente Aiac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Casarin tiene a rapporto i giocatori di Juve e Lazio.La gara del campionato 84/85 verrà sospesa per impraticabilità dovuta alla neve. - facebook.com facebook