Firenze, 3 febbraio 2026 – Il Museo del Calcio di Coverciano si è trasformato ieri in una sorta di «ombelico del mondo calcistico a tinte azzurre», accogliendo un numeroso pubblico di sportivi, addetti ai lavori e appassionati per l’attesissima presentazione del libro di Paolo Casarin, «Vita e pensieri di un arbitro». Non è stata solo una celebrazione editoriale, ma un vero e proprio simposio sull’integrità e l’evoluzione dello sport. Il volume, che ripercorre sessant’anni di storia «dentro e fuori dal campo», ha offerto lo spunto per un viaggio filosofico lontano dai soliti tecnicismi, mettendo al centro quell’integrità morale che ha reso Casarin una figura leggendaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casarin e il suo pallone, 60 anni di ricordi

