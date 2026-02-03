A Casalnuovo il Premio Una Città Che Scrive | edizione straordinaria dedicata a San Francesco

A Casalnuovo si tiene un’edizione speciale del premio letterario “Una Città Che Scrive”. La manifestazione torna con la sua undicesima edizione, questa volta dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Giovanni Nappi, promotore del premio, ha deciso di festeggiare l’evento con una versione straordinaria, coinvolgendo scrittori e appassionati in una giornata di eventi e letture. La città si prepara ad accogliere ospiti e partecipanti per celebrare la figura del santo e la sua influenza culturale.

Il Premio Letterario “Una Città Che Scrive”, fondato da Giovanni Nappi, animatore culturale e promotore di numerose iniziative di valorizzazione sociale e territoriale, torna con la sua XI Edizione, che per il 2026 assume il carattere di edizione straordinaria in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026). L’iniziativa è promossa dall’Associazione socio-culturale Una Città Che., in collaborazione con il Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi e con il Parco delle Chiocciole, realtà attive da anni nel campo della promozione culturale, dell’educazione e dell’animazione territoriale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Casalnuovo San Francesco Premio “Una Città Che Scrive”, XI edizione speciale Casalnuovo di Napoli torna a premiare gli scrittori con la XI edizione del concorso “Una Città Che Scrive”. Torna 'Anima Mundi': la 18° edizione del concorso è dedicata al Cantico delle Creature di San Francesco L’Opera della Primaziale Pisana annuncia la 18ª edizione del Concorso Internazionale di Composizione Sacra Anima Mundi, dedicato quest’anno al Cantico delle Creature di San Francesco. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Casalnuovo San Francesco Argomenti discussi: Casalnuovo di Napoli, torna il Premio Letterario Una Città Che Scrive - Napoli Village - Quotidiano di; Toscana settentrionale, allerta meteo gialla 3 febbraio 2026; Scomparsa Maria Rita Parsi, il cordoglio del CNOP; Casalnuovo, torna il Premio Una Città Che Scrive. A Casalnuovo il Premio Una Città Che Scrive: edizione straordinaria dedicata a San FrancescoIl Premio Letterario Una Città Che Scrive, fondato da Giovanni Nappi, animatore culturale e promotore di numerose iniziative di valorizzazione sociale e territoriale, torna con la sua XI Edizione, c ... ildenaro.it Immagina di svegliarti all’alba a #Napoli ammirando la città che pian piano di risveglia - facebook.com facebook “La città che vorrei”: al via il concorso per le scuole secondarie di secondo grado ow.ly/FIVS50XGVzT x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.