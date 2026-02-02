Premio Una Città Che Scrive XI edizione speciale

Casalnuovo di Napoli torna a premiare gli scrittori con la XI edizione del concorso “Una Città Che Scrive”. La città rinnova così il suo impegno nel campo culturale, con un evento che coinvolge autori e lettori. La giuria ha già aperto le iscrizioni e l’attenzione si concentra sul centro storico, dove il premio si svolgerà nelle prossime settimane. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di scrittura, pronti a valorizzare il patrimonio culturale locale.

San Francesco al centro del concorso letterario 2026 Casalnuovo di Napoli rinnova il suo impegno culturale con il ritorno del Premio Letterario “Una Città Che Scrive”, fondato da Giovanni Nappi e giunto alla sua undicesima edizione. Per il 2026, il Premio assume una valenza straordinaria, inserendosi nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Il tema scelto, “Una Città che adora San Francesco”, invita autori e autrici a confrontarsi con il messaggio universale del Santo di Assisi, esplorando attraverso la scrittura valori come pace, fraternità, attenzione agli ultimi e rispetto per il creato. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Premio “Una Città Che Scrive”, XI edizione speciale Approfondimenti su San Francesco Premio Autori 2026: edizione speciale dedicata ad Angelo Longoni alla Casa del Cinema di Roma Il Premio Autori 2026, presso la Casa del Cinema di Roma, rende omaggio ad Angelo Longoni e alla drammaturgia italiana contemporanea. La start up TouristInfo.AI ha vinto l’VIII edizione del premio speciale Innovazione&Turismo 2025 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anna canta Meraviglioso amore mio” di Arisa | The Voice Kids Italy Blind Auditions Ultime notizie su San Francesco Argomenti discussi: Ultimi giorni per partecipare al Premio letterario nazionale Città di Chieti – La città che ascolta; La città che ascoltade dicato a Marilia Bonincontro; LA CITTA' CHE DIMENTICA IL PREMIO TERAMO, SI CANDIDA A CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO; La città che premia le sue donne: via alle candidature per realizzare la spilla del premio Contessa Emilia. Casalnuovo di Napoli, torna il Premio Letterario Una Città Che ScriveIl Premio Letterario Una Città Che Scrive, fondato da Giovanni Nappi, animatore culturale e promotore di numerose iniziative di valorizzazione sociale e ... napolivillage.com Premio internazionale di letteratura Città di Como 2026: bando, sezioni, scadenza e premi in palioIl Premio internazionale di letteratura Città di Como è uno di quei concorsi che, negli ultimi anni, si è ritagliato un posto fisso nel calendario degli autori italiani e non solo. Non è il classico p ... alphabetcity.it La Sicilia è un’emozione. Ma qual è la città che ti ha rubato il cuore - facebook.com facebook “La città che vorrei”: al via il concorso per le scuole secondarie di secondo grado ow.ly/FIVS50XGVzT x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.