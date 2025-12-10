Casa dal 15 dicembre il nuovo bando per 49 alloggi di Edilizia sociale a prezzo calmierato

Parmatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre sarà aperto il bando speciale ERS 2025 per l’assegnazione di 49 alloggi di edilizia sociale a prezzo calmierato. L’iniziativa fa parte del progetto “Mosaico Abitativo Solidale” e riguarda la nuova Residenza “MAS1 – Mix House” in via Taro, offrendo opportunità di housing accessibile alle famiglie in difficoltà.

