Casa dal 15 dicembre il nuovo bando per 49 alloggi di Edilizia sociale a prezzo calmierato
Il 15 dicembre sarà aperto il bando speciale ERS 2025 per l’assegnazione di 49 alloggi di edilizia sociale a prezzo calmierato. L’iniziativa fa parte del progetto “Mosaico Abitativo Solidale” e riguarda la nuova Residenza “MAS1 – Mix House” in via Taro, offrendo opportunità di housing accessibile alle famiglie in difficoltà.
Il 15 dicembre sarà pubblicato il nuovo bando speciale ERS 2025 per l’accesso a 49 alloggi di edilizia residenziale sociale, nell’ambito del progetto “Mosaico Abitativo Solidale”, nella nuova Residenza “MAS1 – Mix House in via Taro. Fino al 31 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
