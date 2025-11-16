Totti e Noemi Bocchi traslocano lite con il padrone di casa su rate d?affitto e lavori Saranno vicini di Bonolis

Una lite tra Francesco Totti e il proprietario dell?attico da 270 metri quadrati in piazza Stefano Jacini, a Roma nord, dove l?ex capitano giallorosso era in affitto da tre anni, lo ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Totti e Noemi Bocchi traslocano, lite con il padrone di casa su rate d?affitto e lavori. Saranno vicini di Bonolis

