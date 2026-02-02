Lavori alla Casa della comunità al via i trasferimenti | il programma della settimana

Questa settimana a Copparo si svolgono i trasferimenti temporanei alla Casa della Comunità Terre e Fiumi. I lavori per il rinnovamento del primo piano, finanziati con il Pnrr, continuano senza sosta. Le operazioni di spostamento coinvolgono diverse aree, mentre si lavora per completare gli interventi previsti. Nessuna data di fine, ma le operazioni proseguono con ritmo costante.

A partire da martedì 3 i servizi di pneumologia, oculistica, ortottista e dermatologia saranno spostati al secondo piano: per raggiungere gli ambulatori si possono utilizzare le scale e gli ascensori C e D. Mentre i servizi del punto di accoglienza e nucleo cure primarie saranno spostati al secondo piano e per raggiungerli si possono utilizzare le scale e l’ascensore B. Nella giornata di mercoledì 4 sarà trasferito il servizio di pediatria di comunità che ritornerà nella sua sede originaria, al secondo piano tra ospedale di Comunità e oculistica. Nella giornata del venerdì 6 si trasferiscono dal primo piano al secondo piano - ex ospedale di comunità: medicina dello sport, otorinolaringoiatria, foniatria e cardiologia, raggiungibile con ascensore B e scale di servizio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

