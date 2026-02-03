Carolyn Smith | Convivo con il tumore da undici anni ho scoperto di essere davvero forte

Carolyn Smith rivela di aver convissuto con il tumore per undici anni. La giurata di Ballando con le stelle ha raccontato di aver scoperto di essere forte, dopo aver fatto una Tac e una Pet prima di partire per le vacanze dello scorso anno. La sua storia è un esempio di resistenza e coraggio.

La giurata di Ballando con le stelle, che convive dal 2015 con il cancro, ha raccontato uno dei momenti più drammatici vissuti lo scorso anno. «Prima di partire in vacanza avevo fatto una Tac e una Pet. Mi hanno richiamato per darmi brutte notizie: si erano riattivati tre punti». Una situazione che, come ha spiegato, è stata in parte chiarita dagli approfondimenti successivi: «Uno l’abbiamo eliminato perché era un’infiammazione, un altro invece si è attaccato alla costola». Carolyn Smith ha raccontato di aver dovuto ricominciare la radioterapia. «Ho iniziato la cura in una nuova struttura medica e ho dovuto ricontrollare tutte le analisi e i referti medici degli ultimi 10 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carolyn Smith ha raccontato a Verissimo di aver capito di essere davvero forte dopo dieci anni di battaglia contro il tumore al seno.

Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015.

