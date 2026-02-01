Verissimo Carolyn Smith e la lotta contro il tumore | Ho capito di essere forte

Carolyn Smith ha raccontato a Verissimo di aver capito di essere davvero forte dopo dieci anni di battaglia contro il tumore al seno. La ballerina e giudice di

(Adnkronos) – "Mi sono resa conto di essere davvero forte". Così Carolyn Smith ospite oggi, domenica 1 febbraio, a Verissimo ha tracciato un bilancio degli ultimi 10 anni della sua vita, segnati dalla lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015. La giurata di Ballando con le stelle ha confessato nel salotto di Silvia Toffanin uno dei momenti più drammatici dello scorso anno: "Prima di partire in vacanza avevo fatto una TAC e una PET. Mi hanno richiamato per darmi brutte notizie: si erano riattivati tre punti. Uno l'abbiamo eliminato perché era un'infiammazione, un altro invece si è attaccato alla costola".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Carolyn Smith torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore.

Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, condivide la sua esperienza di lotta contro il tumore.

