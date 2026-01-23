Carolyn Smith e il tumore | L’ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro

Carolyn Smith, nota ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, affronta da anni una sfida personale contro un tumore diagnosticato nel 2015. La sua storia è diventata esempio di resilienza e determinazione, ricordando l'importanza della diagnosi precoce. La scoperta della malattia è avvenuta in modo particolare, grazie a un gesto semplice del suo animale domestico.

Carolyn Smith, volto storico di Ballando con le Stelle, ballerina e coreografa di Glasgow, combatte contro un tumore dal 2015. A ottobre ha annunciato in diretta tv: «Ho dovuto cominciare di nuovo il mio percorso oncologico e voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione. È importantissimo». Si è impegnata con l’ Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro che, nel 2018, al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le ha consegnato il premio «Credere nella ricerca». «La malattia è tornata per la terza volta ma se sono viva è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori», spiega al Corriere della Sera oggi.🔗 Leggi su Open.online

Gianluca Galassi: «Ho giocato con il tumore, ho finto con le persone a cui voglio bene, non me la sentivo. L'ho scoperto per un piccolo fastidio»Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio.

Anche Carolyn Smith segue il trend del momento di condividere immagini e pensieri del 2016 a 10 anni di distanza e il suo ricordo è inteso e va a coprire il difficile momento, uno dei tanti, delle cure oncologiche, dei tanti lutti ma anche della rinascita, nella vita - facebook.com facebook

