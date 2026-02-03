Carnevali interviene in difesa dell’Inter | Stop ai tifosi dell’Inter a Sassuolo? Mi fa incazzare perdiamo opportunità di incasso
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si scaglia contro l’ipotesi di vietare ai tifosi nerazzurri di assistere alla trasferta a Sassuolo. Dopo i problemi di Cremona, si dice arrabbiato e spiega che questa decisione potrebbe far perdere soldi alla società. Carnevali sottolinea che è sbagliato penalizzare i tifosi e preferisce concentrarsi sulla possibilità di guadagnare, anziché limitare la passione.
Il possibile divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri, dopo i fatti di Cremona, non è andato giù al dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali da sempre vicino a Beppe Marotta presidente dell’Inter. Le parole di Carnevali. Le parole di Carnevali a Gianluca Rossi Tv: “È una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi, come società, è un’opportunità per fare degli incassi, in quanto la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità agli altri tifosi dell’Inter. La nostra non è identificata come curva, la chiamiamo Tribuna Nord perché ha una visibilità straordinaria: non è come San Siro, che i tifosi li mandano in terzo anello e non vedi la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
