Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si scaglia contro l’ipotesi di vietare ai tifosi nerazzurri di assistere alla trasferta a Sassuolo. Dopo i problemi di Cremona, si dice arrabbiato e spiega che questa decisione potrebbe far perdere soldi alla società. Carnevali sottolinea che è sbagliato penalizzare i tifosi e preferisce concentrarsi sulla possibilità di guadagnare, anziché limitare la passione.

Il possibile divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri, dopo i fatti di Cremona, non è andato giù al dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali da sempre vicino a Beppe Marotta presidente dell’Inter. Le parole di Carnevali. Le parole di Carnevali a Gianluca Rossi Tv: “È una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi, come società, è un’opportunità per fare degli incassi, in quanto la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità agli altri tifosi dell’Inter. La nostra non è identificata come curva, la chiamiamo Tribuna Nord perché ha una visibilità straordinaria: non è come San Siro, che i tifosi li mandano in terzo anello e non vedi la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carnevali interviene in difesa dell’Inter: “Stop ai tifosi dell’Inter a Sassuolo? Mi fa incazzare, perdiamo opportunità di incasso”

Approfondimenti su Inter Sassuolo

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non le manda a dire sulla decisione di chiudere il settore ospiti.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non le manda a dire.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Camera penale di Bergamo “Roberto Bruni” sezione della Camera penale Lombardia Orientale interviene dopo l’intervento di Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, sulla situazione del carcere Don Fausto Resmini - facebook.com facebook

Sequestrati 4.100 articoli di Carnevale in un bazar a Viareggio. Guardia di finanza interviene su merce senza i requisiti di sicurezza #ANSA x.com