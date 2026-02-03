L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non le manda a dire. In un’intervista, attacca duramente la possibile decisione di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta. Carnevali dice che senza i tifosi nerazzurri, il calcio perde parte della sua anima e diventa meno vivo. La polemica si accende proprio alla vigilia della partita, dopo gli scontri di domenica scorsa. La tensione tra le due società cresce e l’attenzione si sposta sui possibili provvedimenti che potrebbero colpire i

Scoppia la polemica alla vigilia di Sassuolo-Inter. L’ipotesi di divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fa esplodere la rabbia dell’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che interviene duramente dopo quanto accaduto domenica scorsa. Nel mirino il provvedimento che potrebbe colpire la curva dell’ Inter in seguito all’episodio del petardo che ha ferito alla gamba il portiere della Cremonese Emil Audero. «È una cosa che mi fa arrabbiare profondamente – ha detto Carnevali – per una società come la nostra gli incassi sono fondamentali. La sostenibilità passa anche da qui. Per colpa di un singolo, si chiude un settore e si impedisce ai tifosi dell’Inter di venire allo stadio». 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Carnevali attacca: “Senza tifosi dell’Inter è una rovina per il calcio”

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non le manda a dire sulla decisione di chiudere il settore ospiti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Inter senza tifosi contro il Sassuolo? Carnevali: Mi farebbe molto incazzare. Perdiamo incassi, è la rovina del calcioIn un intervento su Youtube il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è pronunciato su una possibile squalifica della curva dell'Inter. areanapoli.it

DMO in Campania, Sansiviero attacca: “Basta improvvisazione. Non sono passerelle personali” - facebook.com facebook