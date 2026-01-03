Lara Della Mea torna in top-10 in gigante | Mi sono irrigidita nella parte alta | potevo fare di più

Lara Della Mea si conferma tra le atlete più competitive nel circuito di Coppa del Mondo, piazzandosi nuovamente tra le prime dieci nel gigante di Kranjska Gora. Con il decimo posto, la sciatrice italiana dimostra continuità e determinazione, anche se riconosce margini di miglioramento nella parte alta della pista. La sua performance si inserisce in una serie di risultati positivi, evidenziando il suo ruolo nel panorama dello sci alpino internazionale.

Quinta top-10 nelle ultime sei gare di Coppa del Mondo per Lara Della Mea, capace di chiudere al decimo posto il gigante di Kranjska Gora, andato in scena nella giornata odierna sulla pista Podkoren nella località slovena. L'azzurra è ritornata ai piani alti del massimo circuito internazionale itinerante dopo la 23ma piazza conseguita nello slalom di Semmering, dove era stata anche settima in gigante (miglior risultato stagionale tra le porte larghe). La quasi 27enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 gennaio) ha perso un paio di posizioni nella seconda manche e ha chiuso con un ritardo di 2:34 dalla svizzera Camille Rast, risultando la prima delle italiane al traguardo, appena davanti a Sofia Goggia (undicesima a 2.

