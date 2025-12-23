Non si rassegna alla fine della storia esce dal carcere e continua a molestare la ex | disposto il braccialetto elettronico

Un uomo, scarcerato ad aprile dopo una condanna per comportamenti vessatori nei confronti della ex, non ha interrotto le sue molestie. Nonostante la fine della relazione, ha continuato a disturbare la donna, costringendo le autorità a disporre il braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti. Questa misura mira a tutelare la vittima e prevenire ulteriori comportamenti persecutori.

ANCONA – Era stato scarcerato lo scorso aprile dopo una condanna legata a comportamenti vessatori nei confronti della sua compagna, ma non si era ancora rassegnato alla fine della storia continuando a molestarla. La polizia di Ancona ha così eseguito l’ordinanza del giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Baby Gang esce dal carcere, trasferito col braccialetto elettronico in una comunità terapeutica per disintossicarsi da cannabis e alcol Leggi anche: Baby Gang fuori dal carcere, il trapper finisce in comunità col braccialetto elettronico: «Si deve curare» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Editoria,esce La fine del mondo mensile a fumetti de il manifesto; ACCADDE OGGI, 20 DICEMBRE 1995. Lo scrittore Lucetto Ramella esce con storie, racconti e segreti di come vivevano i nostri avi a fine Ottocento; Conte sorride solo nei minuti di recupero. Il Napoli ha dominato la finale. RASSEGNA STAMPA : Il servizio postale danese consegnerà la sua ultima lettera il 30 dicembre 2025, ponendo fine a una tradizione lunga oltre 400 anni, segnata dal progressivo declino dell’uso della posta cartacea. PostNord, la società nata nel 2009 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.