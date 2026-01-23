Carmignano | accoltellata alla schiena dal marito durante lite Già aggredita pochi mesi fa

A Carmignano, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato alla schiena la moglie di 42 anni durante una lite domestica. La donna era già stata vittima di un'aggressione alcuni mesi fa. L'episodio si è verificato nel contesto di una crisi familiare, evidenziando le tensioni che caratterizzano questa situazione.

CARMIGNANO (PRATO) – Un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato a Carmignano, in provincia di Prato con l’accusa di aver accoltellato la moglie convivente di 42 anni al termine di una lite domestica. La donna, che soffre di una grave forma di depressione, è stata colpita alla schiena con un’arma da taglio, riportando una ferita lacero-contusa alla base toracica sinistra. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il fendente ha provocato un ematoma sovrafasciale nello strato superficiale tra la cute e la fascia muscolare. Le lesioni sono state giudicate guaribili, allo stato attuale, in circa venti giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

