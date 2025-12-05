Ore caldissime per il candidato sindaco di centrodestra | noti professionisti in ballo tutti i nomi

Arezzonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro destra unito sta vagliando alcuni nomi, alcune disponibilità, per scegliere “il miglior candidato a sindaco possibile”. Sul piatto, potenzialmente, ci sono ben oltre 10 nomi. Alcuni afferenti a esperienze politiche e partitiche, altri invece sono liberi professionisti sia del mondo dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

ore caldissime per il candidato sindaco di centrodestra noti professionisti in ballo tutti i nomi

© Arezzonotizie.it - Ore caldissime per il candidato sindaco di centrodestra: noti professionisti in ballo, tutti i nomi

Scopri altri approfondimenti

Candidato a sindaco di Senigallia, Avs prende tempo e cerca un'alternativa a Romano - Avs ha chiesto più tempo per scandagliare eventuali disponibilità nella società civile ma, ... corriereadriatico.it scrive

Toscana, centrodestra ufficializza il candidato: è il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi - Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, è il candidato Presidente della Regione Toscana per il centrodestra: lo afferma una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della ... Lo riporta ilsole24ore.com

Regionali, il centrodestra verso Annese: il "sì" dopo le Marche. Ma ancora tensioni e divisioni. Chi è - La scelta, quasi last minute, sarà ufficializzata molto probabilmente nell’arco della prossima settimana. Da quotidianodipuglia.it

Candidato sindaco, il centrodestra si muove - Riccione, avviato il confronto: oltre alle civiche, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, fa parte della coalizione anche Azione "Trovare un candidato sindaco comune, di alto profilo, per ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Milano pensa al 2027, nel centrodestra dibattito aperto sul candidato sindaco - Nel centrosinistra, il sindaco Sala fissa la scadenza a dopo le Olimpiadi per la scelta del candidato. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Ore Caldissime Candidato Sindaco