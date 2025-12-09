Dall’Asia all’Africa all’Europa | il Natale accende di luci le città
Il Natale, festa universale, viene celebrato in tutto il mondo con suggestive luminarie che illuminano città di ogni continente. Dall’Asia all’Africa all’Europa, le luci natalizie rappresentano un simbolo di gioia e unione, trasformando le metropoli in paesaggi incantati. Un viaggio tra le luminarie che rendono speciale questa festività globale.
Diverse città nel mondo celebrano il Natale con l’accensione delle luci che illuminano la festa. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
