Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 | Opportunità di rilancio del territorio
Gibellina, scelta come Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, rappresenta un'opportunità importante per il rilancio del territorio. Questa designazione può favorire lo sviluppo culturale ed economico, valorizzando il patrimonio artistico locale.
Scarpinato: un'occasione concreta per la rinascita e lo sviluppo del territorio. Gibellina si afferma come simbolo autentico di rinascita, forza e resilienza, distinguendosi come un caso unico nel panorama culturale nazionale e internazionale. La città, ricostruita dopo la devastazione, ha saputo trasformare una ferita profonda in un laboratorio permanente di sperimentazione artistica, capace di attrarre artisti e creativi provenienti da tutto il mondo. Fin dalla sua nuova fondazione, Gibellina ha coltivato una vocazione multiculturale e contemporanea, diventando un punto di riferimento per l'arte e la ricerca espressiva.
