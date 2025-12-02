Presepi a Crespina e Lorenzana | vecchio San Michele e Chiesino del Comune
dal 7 dicembre al 6 gennaioIngresso liberoVecchio San MicheleAperture: sabato: 15:00-18:00 - domenica e giorni festivi: 10:30-18:00Via Silvestro Lega, 1 – CrespinaChiesino del ComuneIl presepe è sempre visibile dalle finestre laterali anche nei giorni di chiusuraVia del Castello 1-2 – LorenzanaA. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
