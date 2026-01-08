Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso di Inwit contro il Comune di Solesino riguardo l’installazione di un’antenna telefonica. La decisione conferma l’autonomia delle amministrazioni comunali nelle scelte relative alle infrastrutture di telecomunicazione, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative locali e delle procedure autorizzative. Questa sentenza rappresenta un precedente importante per la gestione delle installazioni di antenne telefoniche nel territorio.

Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso presentato da Inwit contro il Comune di Solesino sull’installazione di un'antenna di telefonia mobile. I giudici hanno confermato la correttezza dell’operato dell’ente nella gestione di un’area comunale. La decisione è contenuta nella sentenza n. 2457. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Antenne telefoniche, il TAR Veneto dà ragione al Comune di Solesino

Leggi anche: Cesano Maderno, caso mensa: il Tar dà ragione al Comune

Leggi anche: Stop alle cabine, il Tar dà ragione al Comune di Maiori: "Servono autorizzazioni paesaggistiche"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Antenne di telefonia mobile, il TAR Veneto dà ragione al Comune di Solesino; Antenne di telefonia mobile: il TAR Veneto dà ragione al Comune di Solesino.

Il Comune blocca le antenne 5G perché non sicure per la salute, Wind Tre ricorre al Tar e chiede il risarcimento dei danni - La società punta a ottenere l’annullamento dell’ordinanza che vieta l’installazione a Quinto di antenne con tecnologia 5G. ilgazzettino.it

Antenne telefoniche e 5G, i comitati anti-elettrosmog riuniti sotto un'unica sigla: raccolta fondi. C'è anche Favino - Dopo la vicenda del ripetitore mascherato da camino con vista sul Colosseo finito al centro delle polemiche qualche settimana fa, i residenti di altri ... roma.corriere.it

Antenne, il Comune dice “no“. Scatta il ricorso contro il Tar: "Sfida difficile, ma non molliamo" - Non ci sta l’amministrazione civica capannorese, guidata dal sindaco Giordano Del Chiaro a vedere la compagnia ... lanazione.it

Proteste in conasiglio comunale a Casalfiumanese del comitato "Per Sassoleone" per la proposta di installazione di nuove antenne telefoniche nel territorio. Leggi il pezzo https://www.leggilanotizia.it/2025/12/30/nuove-antenne-telefoniche-a-sassoleone-prote - facebook.com facebook