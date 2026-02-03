Canon Italia Paolo Tedeschi nominato responsabile della sede di Roma

Canon Italia ha annunciato ufficialmente che Paolo Tedeschi guiderà la sede di Roma. La nomina è stata comunicata ieri, e Tedeschi prende il posto di chi si occupava della gestione fino a ora. La sede di via Carlo Veneziani 58 continuerà a lavorare sotto la sua direzione.

(Adnkronos) – Canon Italia annuncia la nomina di Paolo Tedeschi a manager responsabile della sede di Roma di Canon Italia, situata in via Carlo Veneziani 58. Il nuovo incarico si aggiunge al ruolo di head of corporate communications, marketing & sustainability, con l'obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale di Canon. Un percorso professionale solido e poliedrico quello di Paolo Tedeschi, che vanta una lunga carriera all'interno di Canon Italia, iniziata nel 2011 come sales executive per la divisione business services. Grazie a una crescita costante, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, da marketing manager Cbs a marketing & external relations manager.

