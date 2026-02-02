Fimer | Alberto Pinori nominato nuovo responsabile vendite e marketing Italia

Questa mattina a Arezzo, Fimer ha annunciato la nomina di Alberto Pinori come nuovo responsabile vendite e marketing Italia. La società, specializzata in inverter fotovoltaici, punta a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e a lanciare nuove strategie per il 2026.

Arezzo, 2 febbraiom2026 – Il 2026 si apre per FIMER – operatore globale nel settore degli inverter fotovoltaici per applicazioni residenziali, commerciali e utility-scale – come un anno di svolta e di forte rilancio strategico. In un contesto di mercato caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e normativa, l’Azienda vuole consolidare il proprio percorso di rinnovamento, rafforzare il posizionamento sul mercato e confermare il proprio ruolo di partner tecnologico affidabile. FIMER annuncia la nomina di Alberto Pinori in un ruolo chiave all’interno della nuova struttura aziendale, affidandogli la responsabilità della definizione e dello sviluppo delle strategie di vendita e marketing sul mercato italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fimer: Alberto Pinori nominato nuovo responsabile vendite e marketing Italia Approfondimenti su Fimer Alberto Pinori Eugenio Franzetti nuovo responsabile marketing di Alfa Romeo Francesco Rosati nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle Francesco Rosati è stato nominato nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fimer Alberto Pinori Fimer: Alberto Pinori nominato nuovo responsabile vendite e marketing ItaliaAlberto Pinori guiderà le attività di Sales & Marketing in Italia, nel quadro della strategia di innovazione e accelerazione della crescita ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.