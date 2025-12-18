Amazon Peter DeSantis nominato responsabile dell’IA

Amazon annuncia la nomina di Peter DeSantis come nuovo responsabile dell’intelligenza artificiale, segnando un importante passo avanti nella strategia tecnologica dell’azienda. A poche settimane dall’atteso evento sul cloud computing a Las Vegas, questa scelta sottolinea l’impegno di Amazon nel potenziare le proprie capacità AI e innovare nel settore. Un cambiamento che promette di aprire nuove strade e opportunità per il gigante dell’e-commerce e della tecnologia.

A poche settimane dalla conferenza annuale sul cloud computing di Las Vegas, Amazon rivoluziona il proprio team di intelligenza artificiale. Con un messaggio sul blog aziendale, il Ceo Andy Jassy ha annunciato la nomina di Peter DeSantis, dirigente di lunga data di Aws, come responsabile di una nuova organizzazione che si occuperà dei modelli IA come Nova e dello sviluppo dei chip e del calcolo quantistico. Prenderà il posto di Rohit Prasad, di recente impegnato per l’assistente vocale Alexa, che si dimetterà alla fine del 2025. «Valutiamo come massimizzare il potenziale per i clienti e per Amazon a lungo termine», ha scritto l’amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

