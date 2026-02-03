Candelore in piazza Duomo

Le candelore hanno attraversato porta Uzeda e si sono fermate davanti al fercolo, poi hanno ripreso la marcia in via Etnea. La scena si è svolta questa mattina, con le mani che si sono inchinate in segno di rispetto prima di continuare il corteo. La giornata è iniziata con un momento di tradizione e devozione nel cuore di Catania.

Sant'Agata 2026 Cereo Ortofrutticolo in Piazza Duomo Catania 30/01/26

#LaFestaDiSantAgata Candelore di oggi 31 gennaio 2026 Cereo Ortofrutticoli 18.00: Festeggiamenti da "A Frutta Sutta l'Archi" in via Dusmet n° 149. Percorso via Dusmet, via Etnea e via Garibaldi con sosta in Piazza Mazzini. Cereo Pescivendoli 8.

